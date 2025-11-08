В Україні масштабні затримки поїздів після атаки РФ: список рейсів

Ворожа атака по Полтавській області спричинила серйозні пошкодження залізничної інфраструктури, через що низка поїздів далекого та приміського сполучення зазнає значних затримок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

"В результаті ворожих ударів по Полтавській області є пошкодження, по кількох станціях відсутнє електропостачання, є пошкодження контактної мережі кількох ділянок", - пояснили в УЗ.

Через це низка потягів матиме суттєві затримки на шляху, оскільки рух зазначеними ділянками можливий лише тепловозами.

Зокрема відомо, що приміські рейси на Полтавщині та Харківщині прямуватимуть із можливими затримками орієнтовно 1,5-2 години.

Залізничники також констатували затримку потягів далекого сполучення станом на 8:00:

№ 720 Київ - Харків +6:30 год

№ 22/21 Харків - Львів + 2:30 год

№ 111/112 Львів - Ізюм + 5 год

№ 63/64 Львів - Харків + 5 год

№ 103/104 Гусарівка - Львів +4 год

№ 17/18 Ужгород - Харків +3:40 год

№ 227/228 Гусарівка - Івано-Франківськ +3:30 год.

Для пасажирів поїздів №725 Харків - Київ "Інтерсіті+" буде організована посадка по Полтаві, куди їх доправлять електропотягом.

Відповідно, пасажири поїзда №720 Київ - Харків "Інтерсіті+" до кінцевої станції Харків будуть довезені з Полтави електропоїздом.

Також через наслідки ворожих ударів поїзд №72/71 Львів - Павлоград курсуватиме до станції Самар-Дніпровський.

"Ми вже робимо все можливе, щоб скоротити відставання від графіка", - зазначили в УЗ.

Актуальну інформацію щодо затримки поїздів можна прослідкувати за посиланням.