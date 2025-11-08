На кордоні з Україною зупинили роботу пунктів пропуску: у чому причина

Вʼїзд та виїзд громадян через пункти пропуску на кордоні України тимчасово призупинений внаслідок збою в роботі бази даних митниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Причина - несправність системи оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та виїзд за її межі.

Як зазначають у відповідних службах, фахівці вже працюють над відновленням роботи бази даних. Після усунення проблеми пропускні операції буде відновлено в повному обсязі.

Громадянам та перевізникам рекомендують враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок та стежити за подальшими офіційними оновленнями.\

Оновлено о 14:20

"Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став технічний збій з електроживленням після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів", - уточнила Державна митна служба.

Фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки. Найближчим часом пункти пропуску запрацюють у штатному режимі.

Раніше ми писали, що Польща підключила пункт пропуску "Хребенне-Рава-Руська" до європейської системи Entry/Exit System (EES).

Що відомо про EES

Європейський Союз запустив нову біометричну систему контролю EES, яка замінює традиційні штампи у паспортах та автоматично фіксує дані про в’їзд і виїзд громадян третіх країн, зокрема українців.

Система офіційно запрацювала 12 жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах ЄС - зокрема на ділянках із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Під час першого перетину кордону мандрівники проходять реєстрацію з фотографуванням і зняттям відбитків пальців, після чого всі наступні перевірки здійснюються автоматично.