Резня в Буче и освобождение Киевской области: новости за выходные

Украинские военнослужащие полностью освободили от российских оккупантов территорию Киевской области, обнаружены доказательства зверств россиян в Буче, убит известный фотограф и документалист Макс Левин. Подробнее о том, что произошло на выходных, 2-3 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Резня в Буче. Что увидели после освобождения города

Спецназовцы Нацполиции 2 апреля начали зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи. Городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, в частности подростков.

На шокирующих кадрах из Бучи собраны доказательства зверств россиян. Так, в одном из домов враги устроили себе казарму, а в соседнем - расстреливали мирных жителей. Их тела до сих пор там - на коленях у стены. Россияне убивали без разбора: пенсионеров, мужчин, женщин, детей. Найденные люди в подвале со следами пытки, связаны, прострелены колени.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что такой жестокости в Европе не видели десятилетиями.

До 9 мая Путин хочет получить хоть какую-то "победу" в Украине, - разведка США

Источники в разведке США сообщают, что Россия пересмотрела свою военную стратегию в отношении Украины и намерена сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины. Намеченная дата окончания "успешной" операции – начала мая.

Источники в американской разведке сообщают, что президент России Владимир Путин находится под давлением общества и своего окружения из-за отсутствующих громких побед. Потому день 9 мая должен стать для него днем победы в новой войне. Но все источники сходятся на мысли, что Путин намерен устроить парад победы 9 мая независимо от состояния войны, или мирных переговоров.

Российские военные торгуют награбленным имуществом украинцев в Беларуси, – разведка

Главное управление разведки украинского Министерства обороны обнаружило в белорусской Наровле специализированный базар российских оккупантов, где они продают имущество ограбленных украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию ГУР Минобороны в Facebook.

"В "ассортименте" мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть все, что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине", – говорится в сообщении.

Известный фотограф и документалист Макс Левин погиб в Киевской области

Спустя почти три недели после исчезновения фотографа и документалиста Макса Левина стало известно о его гибели. Накануне его тело обнаружила полиция.

Российские оккупанты убили Левина двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Польша открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории, - Качиньский

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории. Но инициатива должна исходить от Вашингтона.

"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы", - заявил он.

Литва подтвердила отказ от российского газа

Литва стала первой страной в Европейском союзе, которая полностью отказалась от российского газа. Вильнюс больше не будет импортировать из России ни единого кубометра газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.

"С сегодняшнего дня и впредь Литва не будет потреблять ни кубометра токсичного российского газа. Литва стала первой страной ЕС, отказавшейся от импорта российского газа", - отметила она.