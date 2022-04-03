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Обстрел Очакова: есть погибшие и раненые, разрушены дома и объекты инфраструктуры

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Очаков, Воскресенье 03 апреля 2022 23:46
Обстрел Очакова: есть погибшие и раненые, разрушены дома и объекты инфраструктуры Фото: последствия обстрела Очакова войсками РФ (novosti-n.org)
Автор: Владимир Костырин

В Очакове Николаевской области в результате вражеского обстрела в воскресенье были разрушены и повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Очакова Алексея Васькова.

"Сегодня по Очакову біло нанесено несколько ударов, хаотичных, преимущественно по населению нашего города. Есть у нас жертвы - есть раненые, есть погибшие", - сказал он в видеообращении.

Заммэра рассказал, что было разрушено и повреждено несколько объектов инфраструктуры, и сейчас на места происшествия работают соответствующие службы, также саперы занимаются ликвидациями некоторых снарядов.

Васьков еще раз призвал жителей города не оставаться возле окон во время обстрелов и не выходить из домов на улицу, разве что для того, чтобы идти в укрытия.

Видео: заместитель мэра Очакова рассказал о вражеском обстреле города 3 апреля

Напомним, 3 апреля мэр Николаева заявил, что оккупанты нанесли по городу несколько ракетных ударов.

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