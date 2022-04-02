Ракетный удар по Кременчугу: появились подробности
В ночь на 2 апреля оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). В результате обстрела предприятие не работает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.
"Сегодня оккупанты массированно обстреляли Кременчугский НПЗ и близлежащие склады горюче-смазочных материалов", - написал в Telegram глава ОВА.
По его словам, в результате вражеского удара инфраструктура НПЗ уничтожена и предприятие не работает. На заводе продолжается пожар. Его продолжают тушить сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"К счастью, экологической катастрофы нет, ГСЧС контролирует ситуацию", - уточнил Лунин.
Он добавил, что в результате обстрела НПЗ пострадали несколько человек. Они получили ожоги, но угрозы для их жизни нет.
Глава ОВА попросил жителей Полтавской области не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. "В Украине - война, ситуация очень сложная, но вполне контролируемая", - отметил он.
Напомним, в ночь на 2 апреля российские захватчики нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу.
Отметим, днем 2 апреля обстрелу подвергся Миргород Полтавской области.
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