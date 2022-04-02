Российские военные торгуют награбленным имуществом украинцев в Беларуси, – разведка

Главное управление разведки украинского Министерства обороны обнаружило в белорусской Наровле специализированный базар российских оккупантов, где они продают имущество ограбленных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию ГУР Минобороны в Facebook.

"В "ассортименте" мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть все, что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты пытаются сбыть украденные доллары и евро. Белорусы, однако, чаще всего отказываются покупать валюту и советуют обращаться в финучреждения. Мародеры такой вариант исключают, ссылаясь на запрет командования.

Поставка мародерского "товара" поставлена ​​на "промышленные рельсы". Из Бурыни (Сумская область) движется целая колонна грузовиков с украденными вещами. В белорусском Мозыре из российских военных КамАЗов выгружают имущество и отправляют в РФ службой экспресс-доставки.