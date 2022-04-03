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До 9 мая Путин хочет получить хоть какаю-то "победу" в Украине, - разведка США

Новина українською →
Воскресенье 03 апреля 2022 03:45
До 9 мая Путин хочет получить хоть какаю-то "победу" в Украине, - разведка США Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Источники в разведке США сообщают, что Россия пересмотрела свою военную стратегию в отношении Украины и намерена сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины. Намеченная дата окончания "успешной" операции – начала мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источники в американской разведке сообщают, что президент России Владимир Путин находится под давлением общества и своего окружения из-за отсутствующих громких побед. Потому день 9 мая должен стать для него днем победы в новой войне. Но все источники сходятся на мысли, что Путин намерен устроить парад победы 9 мая независимо от состояния войны, или мирных переговоров.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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