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Обстрел Николаевской ОГА. Число жертв возросло до 36, погибла секретарь Кима

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Николаев, Суббота 02 апреля 2022 17:57
Обстрел Николаевской ОГА. Число жертв возросло до 36, погибла секретарь Кима Фото: в результате обстрела Николаевской ОГА погибли 36 человек (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в результате ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации возросло до 36. Во время бомбардировки погибла секретарь главы ОВА Виталия Кима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кима.

Тело секретаря достали в субботу, 2 апреля. Ким отметил, что это последняя жертва.

Также он добавил, что в Николаевской области с понедельника запретят местным жителям забирать брошенную или поврежденную технику врага и сдавать ее на металлолом. Ее будут использовать для нужд украинской армии.

Кроме того, Ким анонсировал создание специальных групп для сопротивления российским оккупационным войскам, которые находятся на территории Николаевской области.

Напомним, сегодня Виталий Ким сообщил, что из-под завалов здания Николаевской ОГА достали 35 тел погибших.

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