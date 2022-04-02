В Буче Нацполиция начала зачистку города

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Нацполиции .

В Буче работают бойцы сводного полка спецназначения САФАРИ. В его состав вошли представители подразделений полиции особого назначения, бойцы КОРДа и Тор, а также специалисты взрывотехнической службы.

"Правоохранители проверяют каждый двор и укрытие, общаются с людьми и оказывают помощь местным жителям. Горожане, которым пришлось пережить ужасы оккупации, максимально способствуют правоохранителям", – говорится в сообщении.

Спецназовцы зачищают территорию города от диверсантов и коллаборантов, осматривают места военных преступлений армии РФ, изымают опасные предметы и не сдетонировавшие боеприпасы. Правоохранители прилагают все усилия, чтобы Буча стала безопасной и местные жители как можно скорее смогли вернуться домой.