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Больше ни единого кубометра. Литва подтвердила отказ от российского газа

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Вильнюс, Воскресенье 03 апреля 2022 11:55
Больше ни единого кубометра. Литва подтвердила отказ от российского газа Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (flickr Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Сергей Новиков

Литва стала первой страной в Европейском союзе, которая полностью отказалась от российского газа. Вильнюс больше не будет импортировать из России ни единого кубометра газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.

"С сегодняшнего дня и впредь Литва не будет потреблять ни кубометра токсичного российского газа. Литва стала первой страной ЕС, отказавшейся от импорта российского газа", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала апреля литовская газотранспортная система работает без российского газа. Весь спрос на газ удовлетворяется через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде.

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