Киевскую область полностью освободили от российских оккупантов

Украинские военнослужащие полностью освободили от российских оккупантов территорию Киевской области. Украинские Вооруженные силы вернули под контроль Ирпень, Бучу, Гостомель и другие населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анна Маляр .

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область - освобождены от захватчика", - заявила Маляр на своей странице в Facebook.

Как известно, в освобожденной от захватчиков Буче украинские правоохранители начали зачистку. Силовики и взрывотехники проверят каждый двор, чтобы найти все "сюрпризы", которые оставили за собой российские оккупанты.