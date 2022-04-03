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В Одессе прогремели взрывы. Оккупанты атаковали с воздуха

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Одесса, Воскресенье 03 апреля 2022 06:54
В Одессе прогремели взрывы. Оккупанты атаковали с воздуха Фото: в Одессе после ракетного обстрела поднялось большое облако дыма (t.me/suspilneodesa)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе рано утром прозвучали взрывы, после чего над городом поднялось большое облако дыма. Ночью звучали сирены воздушной тревоги. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук просит одесситов оставаться в укрытиях. Выяснилось, что оккупанты нанесли по городу ракетный удар.

Об этом 3 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования "Юг" и видеообращение пресс-секретаря Одесской ОВА.

"Одессу атаковали с воздуха. В некоторых районах зафиксирован пожар. Часть ракет сбита ПВО. Рекомендуется закрыть окна", - сказали военные.

Братчук просит жителей Одессы не паниковать, а действовать по правилам о воздушной угрозе.

"Получайте информацию из официальных источников", - отметил он.

Так, в местных пабликах появилась масса сообщений о звуках взрыва в Одессе. Кроме того, в сети были опубликованы фото дыма в небе над городом.

Как сообщает депутат Одесского горсовета Петр Обухов в своем Telegram, российские оккупанты били по инфраструктурному объекту.

"Враг совершил ракетную атаку по Одессе. Одной из целей являлся инфраструктурный объект. Мы ничего не забудем и не простим", - говорится в публикации.

Также Братчук резко высказался о "блогерах", которые снимали происходящее на видео, указывали геолокацию, и размещали в интернете - что строго запрещено делать, так как враг может так корректировать свой огонь.

"Недоброе утро недоблогерам, снимавшим утреннее видео, и которые выкладывали в соцсети с геолокацией. К вам уже выехали собратья! Пусть ваши задницы пылают и все одесские мамы посылают вам "горячие поздравления"!" - пишет он.

В Одесской ОВА поблагодарили силы ПВО и работников ГСЧС.

"Не мешаем работать соответствующим службам! Спасибо нашим силам ПВО и ГСЧС. Держим строй. Первые недологеры уже рассказывают о своих утренних съемках. Не в соцсетях", - рассказал Братчук.

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