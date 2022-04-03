Из освобожденных районов Киевской области вывезли 410 тел мирных жителей, – Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поделилась предварительными последствиями зверств российских оккупантов в Киевской области. Обнаружили уже более четырехсот убитых мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на телемарафон UAразом .

"Из районов освобожденной Киевщины вывезли 410 тел погибших мирных жителей, судмедэксперты уже осмотрели 140", – заявила Венедиктова.

Спецназовцы Нацполиции 2 апреля начали зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи. В то же время городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, в частности подростков.

Западные страны осудили совершенную РФ резню в Киевской области. Тем временем президент Зеленский обратился к матерям российских военных с призывом посмотреть на зверства своих детей.