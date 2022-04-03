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В Изюме из-за российских обстрелов уничтожено около 80% жилой застройки, - заммэра

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Изюм, Воскресенье 03 апреля 2022 06:42
В Изюме из-за российских обстрелов уничтожено около 80% жилой застройки, - заммэра Фото: последствия вражеского обстрела в Изюме (facebook.com/volodymyr.matsokin)
Автор: Владимир Костырин

Изюм подвергался интенсивным вражеским обстрелам с 6 марта, и в городе в результате ракетных ударов и бомбардировок уничтожено около 80% жилой застройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя мэра Изюма Владимира Мацокина агентству "Укринформ".

Он отметил, что обстрелы со стороны войск РФ носило совершенно варварский и хаотический характер.

"Началась сокрушительная бомбардировка с самолетов, ракетами, с артиллерии, с минометов. И это происходило сутки за сутки... Непонятно, какой там могла быть военная логика. Уничтожали все. Мемориалы, посвященные Второй мировой войне, детские сады, лицей, медицинские и социальные учреждения, пути, пешеходный мост, который я упоминал, центральную площадь, центральный парк, памятники архитектуры. Апокалиптическая картина…" - говорит заместитель городского головы.

Характер разрушений зданий был очень серьезным: "складывались" целые подъезды, от школ оставались только стены и остатки "коробки". Так, в Изюме уничтожено около 80% жилой застройки, сказал Мацокин.

По подсчетам городских властей, в Изюме и селах под городом заблокированы и нуждаются в гуманитарной помощи от 15 до 20 тысяч человек.

Также Мацокин рассказал о высокой вероятности, что некоторых людей во время обстрелов завалило в подвале и граждане там были похоронены заживо.

"Окончательной информации нет, но россияне не допустят туда никого. Это преступления против человечности, нарушение всех гуманитарных правил, которые вообще существуют в мире", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 1 апреля российские оккупанты установили контроль над Изюмом, а к полной блокаде города захватчиками привели действия местных предателей.

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