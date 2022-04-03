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Оккупанты обстреляли Николаев и Очаков: есть погибшие и пострадавшие

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Николаевская область, Воскресенье 03 апреля 2022 19:55
Оккупанты обстреляли Николаев и Очаков: есть погибшие и пострадавшие Иллюстративное фото (t.me dsns.telegram)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 3 апреля, российские оккупанты нанесли удары по Николаеву и Очакову. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской области Виталия Кима.

По его словам, в результате обстрела Николаева пострадали 14 человек. Госпитализировали 11 человек, среди них 15-летний ребенок. Подросток находится в состоянии средней тяжести, его завтра прооперируют.

"Один умер, не спасли", - добавил Ким.

Глава области отметил, что раненые и погибшие есть и в результате обстрела Очакова. Однако количество жертв он не назвал.

Напомним, сегодня днем мэр Николаева заявил, что оккупанты нанесли по городу несколько ракетных ударов.

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