Посольство Польщі постраждало від удару РФ по Києву: МЗС відповіло нотою протесту

Польща направила Росії ноту протесту через ракетний удар по Києву, внаслідок якого була пошкоджена будівля польського посольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Польщі.

МЗС Польщі передало посольству Росії ноту, в якій рішуче висловило протест проти авіаційних ударів по населенню України. Як виявилось, в результаті цих атак було пошкоджено будівлю посольства в Києві. Польське міністерство наголосило, що такі удари суперечать міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року.