Кривий Ріг під атакою "Шахедів": у місті прогримів вибух

Російські окупанти сьогодні, 4 липня, ввечері атакують Кривий Ріг ударними дронами "Шахед". У місті було чути вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram .

"Кривий Ріг. Шахедна атака. Вибух", - написав Вілкул.

Він закликав місцевих жителів нічого не знімати і не публікувати кадри з наслідками в мережі.

За його словами, ще два "Шахеди" кружляють над містом.