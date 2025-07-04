Ніч терору в Києві: розбиті будинки та вирви у дворах, місто в диму - репортаж РБК-Україна
Київ пережив чергову масовану атаку російських військ із застосуванням ракет і дронів. Місто огорнув дим, є зруйновані оселі киян, утворилися вирви, десятки людей постраждали.
Що відомо про наслідки атаки на Київ - у репортажі РБК-Україна нижче.
Повітряна тривога в столиці тривала майже всю ніч. На світанку жителів столиці сповістили про відбій небезпеки. Втім, згодом тривогу оголосили знову. Небезпека тривала загалом до 08:43.
Загалом російські терористи застосували в повітряному нападі понад півтисячі дронів і ракет. Більшість з них полетіли саме на столицю. Наразі в місті відомо про понад 20 постраждалих, серед них 10 річна дівчинка.
В місті внаслідок атаки спалахнули пожежі в низці районів, через що киян закликали зачинити вікна. Вранці смог огорнув столицю. В КМВА пояснюють - в повітрі наразі висока концентрація продуктів горіння. Киянам радять не виходити на вулицю без потреби та пити більше води.
Загалом у Києві внаслідок комбінованої атаки РФ постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.
"Росія знову влаштувала ніч терору в Києві: обстріли мирних людей, цивільних обʼєктів", - зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій, де російські ракети та дрони наробили лиха.
Так, в одному з районів російські терористи знищили квартири на другому та третьому поверсі п'ятиповерхівки. В будинку є загроза обрушення, тому жителів поки не пускають до своїх помешкань з безпекових причин.
Окрім потрощених квартир у дворі житлових будинків видно згорілі автівки, сходова клітка у п'ятиповерхівці на Відрадному, яка понівечена внаслідок атаки, усіяна склом.
Фото: наслідки атаки у Солом’янському районі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Загалом, як відомо, у Солом’янському районі через обстріл частково зруйновано не тільки п’ятиповерховий будинок. Є й інші пошкодження та наслідки. Зокрема, зайнявся дах семиповерхівки - пожежа охопила близько 2000 кв. м.
Також горіли складське приміщення, територія СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено чимало об’єктів цивільної інфраструктури.
В ДСНС також діляться кадрами чергової страшної ночі, яку пережив Київ.
У Святошинському районі у 14-поверховий житловий будинок сталося влучання - виникла пожежа. Зайнялися й автомобілі. Рятувальники досі гасять кілька пожеж у нежитлових будівлях.
Крім того, у Шевченківському районі дрон-камікадзе влучив у новий незаселений 8-поверховий будинок. Пошкоджено перший поверх.
Дарницький і Голосіївський райони - зафіксовано падіння уламків ворожих дронів.
Також на деяких локаціях утворилися вирви внаслідок ударів.
Фото: в ДПСУ показали вирву в одному з районів столиці (t.me/DPSUkr)
Більше того була й пошкоджена залізнична інфраструктура внаслідок атаки РФ по Києву.
Фото: у Києві пошкоджена залізнична інфраструктура внаслідок атаки (t.me/UkrzalInfo)
Роботи з відновлення колії в столиці тривають, вже частково подали напругу, поїзди фастівського напряму поїхали своїм звичним ходом. Поїзди північно-західного (святошинського) напрямку поки що курсують із резервними тепловозами.
Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю - на лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на Kyiv City Express.
Відправка поїздів із Києва відбувається із затримкою.
Більше про ситуацію з рухом громадського транспорту - в окремому матеріалі РБК-Україна.
Також зазначимо, що також у Києві через терористичну атаку пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців міста.
Фото: автівка "швидкої", пошкоджена внаслідок ворожої атаки (t.me/vitaliy_klitschko)
Серед медиків, за інформацією на цей час, поранених немає.
Наразі екстрені служби - ДСНС, поліція - працюють на місцях ударів. До ліквідації наслідків атаки в Києві залучено понад 450 рятувальників і близько 100 одиниць техніки ДСНС.
Масована атака РФ в ніч на 4 липня
Під час масованої комбінованої атаки в ніч на 4 липня російські війська застосували 539 дронів, з них понад 330 - саме ударних "Шахедів". Це їх найбільша кількість, яку ворог застосовував за одну атаку.
Також ворог застосував один аеробалістичний "Кинджал", шість балістичних "Іскандер-М"/KN-23 та чотири крилаті ракети "Іскандер-К". Більшість ворожих цілей вдалося знешкодити, однак балістику - ні.
Загалом від цього сьогоднішнього російського удару, крім Києва, постраждали ще Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. По Україні зафіксовано влучання у 8 локаціях (9 ракет і 63 безпілотники), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях.
Українська влада звертає увагу, що масований комбінований удар ракетами й дронами по столиці України відбувся після телефонної розмови президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Київ звертає увагу - умиротворення ворога не працює, потрібен тиск на агресора.
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