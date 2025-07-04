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Ядерний терор триває: російський удар спричинив блекаут на ЗАЕС

Україна, П'ятниця 04 липня 2025 18:28
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Ядерний терор триває: російський удар спричинив блекаут на ЗАЕС Фото: удар РФ знеструмив атомну станцію (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти вдарили по лінії електропередач, що з’єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України. Це вже восьмий блекаут на ЗАЕС від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка.

"Удар окупантів спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції", - розповів Галущенко.

За його словами, ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Саме ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки.

"Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту. Це черговий акт ядерного терору росіян!", - додав міністр.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція є найбільшою АЕС в Україні та Європі, проте з 4 березня 2022 року перебуває під російською окупацією.

Загарбники замінували частину території станції, а також розмістили там своїх військових.

Крім того, росіяни неодноразово вчиняли провокації на території ЗАЕС. Станція неодноразово перебувала на межі блекауту.

Також РФ незаконно утримує 13 атомників Запорізької АЕС. З них семеро вже "засуджені" за вигаданими обвинуваченнями, троє перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків, а доля ще трьох залишається невідомою - їх вважають зниклими безвісти.

Варто додати, що окрім цього навчальний центр ЗАЕС атакували вже три рази лише за цей рік.

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Запорізька АЕС Війна Росії проти України
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