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ГУР розкрило деталі щодо звільнених з полону цивільних: їх роль була критично важливою

Україна, П'ятниця 04 липня 2025 17:24
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ГУР розкрило деталі щодо звільнених з полону цивільних: їх роль була критично важливою Фото: Україна повернула полонених медиків (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Каріна Левицька

Під час сьогоднішнього великого обміну, окрім військових, Україні вдалося повернути й особливу категорію цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника ГУР Андрія Юсова.

"Восьмий етап великого обміну за домовленостями в Стамбулі. Сьогодні добрі новини. Повернулися важкохворі, поранені і молоді захисники", - зазначив він.

Представник ГУР зауважив, що є захисники з різних напрямків, є оборонці Маріуполя, рядовий, сержантський, а також офіцерський склад вдалося повернути.

"Крім військових є група цивільних, зокрема мова йде про медиків, хто надавав медичну допомогу", - повідомив Юсов.

Окремо він відзначив, що вдалося повернути частину незаконно засуджених в Росії.

Обмін полоненими

Нагадаємо, що сьогодні, 4 липня, Україна і Росія провели черговий етап обміну полоненими. Він став восьмим за рахунком у рамках червневих домовленостей у Стамбулі.

Зауважимо, що попередній етап відбувся у четвер, 26 червня. У його рамках з полону повернули військовослужбовців ВМС, Сухопутних і Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Кількість звільнених, як і на етапах до цього, досі не розголошується.

Детальніше про минулий обмін можна дізнатись в матеріалі "З полону - додому: репортаж РБК-Україна з нового обміну".

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Обмін полоненими Війна Росії проти України
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