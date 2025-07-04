ГУР розкрило деталі щодо звільнених з полону цивільних: їх роль була критично важливою
Під час сьогоднішнього великого обміну, окрім військових, Україні вдалося повернути й особливу категорію цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника ГУР Андрія Юсова.
"Восьмий етап великого обміну за домовленостями в Стамбулі. Сьогодні добрі новини. Повернулися важкохворі, поранені і молоді захисники", - зазначив він.
Представник ГУР зауважив, що є захисники з різних напрямків, є оборонці Маріуполя, рядовий, сержантський, а також офіцерський склад вдалося повернути.
"Крім військових є група цивільних, зокрема мова йде про медиків, хто надавав медичну допомогу", - повідомив Юсов.
Окремо він відзначив, що вдалося повернути частину незаконно засуджених в Росії.
Обмін полоненими
Нагадаємо, що сьогодні, 4 липня, Україна і Росія провели черговий етап обміну полоненими. Він став восьмим за рахунком у рамках червневих домовленостей у Стамбулі.
Зауважимо, що попередній етап відбувся у четвер, 26 червня. У його рамках з полону повернули військовослужбовців ВМС, Сухопутних і Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Нацгвардії та Держприкордонслужби.
Кількість звільнених, як і на етапах до цього, досі не розголошується.
Детальніше про минулий обмін можна дізнатись в матеріалі "З полону - додому: репортаж РБК-Україна з нового обміну".
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