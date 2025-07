Український аналог? Завод в Росії атакували дрони, схожі на іранський "Шахед"

Видання проаналізувало фото та відео, які зранку 4 липня поширювалися у російських соціальних мережах. На одному з відео зафіксовано момент влучання дрона по заводу, при цьому зовнішній від безпілотника дуже схожий саме на "Шахед".

" Місцеві жителі зняли момент зіткнення, зафіксувавши силует нового типу українського безпілотника далекого радіусу дії. Дистанційно керований літальний апарат має змішану конструкцію дельтаподібного крила, подібну до іранської серії Shahed", - сказано у матеріалі.

Ukraine has deployed a new kamikaze drone strikingly similar to the Iranian Shahed-136, spotted over Moscow and Rostov. pic.twitter.com/BZbdMqDcqy