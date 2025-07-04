Залпи балістикою і масований наліт "Шахедів": головне про атаку на Київ

В ніч на 4 липня Київ знаходиться під масованою комбінованою атакою Росії. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі, а також є постраждалі.

Все, що відомо наразі, - в матеріалі РБК-Україна .

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росіяни запустили балістику і "Шахеди" на Київ

внаслідок атаки відомо про вісьмох постраждалих

внаслідок атаки постраждало декілька районів

Починаючи з вечора 3 липня у повітряному просторі України фіксували велику кількість "Шахедів". Однак після 2 години ночі росіяни запустили декілька балістичних ракет на столицю.

В Голосіївському районі внаслідок російської атаки поранено чоловіка.

Крім того, у чотирьох локаціях в Шевченківському, Соломʼянському, Голосіївському районах зафіксовано падіння частин безпілотників поблизу житлових будинків.

Також відомо про виклики медиків у Шевченківський, Соломʼянський, Дарницький райони.

До того ж у Києві є займання на низці локацій. В КМВА закликали закрити вікна, оскільки в повітрі висока концентрація продуктів горіння.

Оновлено (4:03)

Голова КМВА заявив, що попередньо внаслідок атаки в столиці постраждали восьмеро людей. Тим часом Кличко уточнив, що у столиці внаслідок атаки отримали поранення 7 осіб. Їх госпіталізували.

Оновлено (4:20)

У Дніпровському районі уламки впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу. Загорянь не зафіксовано.

У Солом’янському районі уламки влучили в нежитлову забудову та гаражний кооператив, де виникла пожежа. Також горіли складські приміщення й адміністративна будівля.

У Святошинському районі уламки впали на територію складів, спричинивши пожежу. Також зафіксоване падіння у двір 16-поверхового будинку — загорілися автомобілі. У приватному секторі теж виникла пожежа.

У Дарницькому районі уламки впали на відкриту територію в кількох місцях. Обійшлося без пожеж і детонацій.

У Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який ще не заселений. Пожежа виникла на першому поверсі. Також зафіксовано займання в приватному секторі.