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У Німеччині перекинувся автобус: серед 54 пасажирів були українці

П'ятниця 04 липня 2025 18:09
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У Німеччині перекинувся автобус: серед 54 пасажирів були українці Ілюстративне фото: у Німеччині сталася серйозна аварія (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині біля міста Ребель перекинувся автобус, який віз 54 людини. Серед пасажирів були українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDR.

Автобус компанії FlixBus, у якому перебували 54 пасажири і двоє водіїв, прямував із Копенгагена до Відня. Близько 02:30 ночі він перекинувся і з'їхав у кювет.

За даними поліції, 31 людина дістала поранення, 25 із них легкі, а шість - серйозні. Одна людина опинилася в пастці і була звільнена через дві години. Чоловік зазнав небезпечних для життя травм і його доправили в берлінську лікарню рятувальним вертольотом.

За даними поліції, тих, хто дістав легкі травми, доправили до восьми прилеглих лікарень. Решту доправили в Ребель.

У компанії Flixbus уже підтвердили серйозну аварію і висловили співчуття постраждалим та їхнім родинам.

За даними поліції і Flixbus, серед мандрівників були громадяни 23 країн, включно з Німеччиною, Швецією, Данією, Польщею, Україною, Францією, Сирією, Китаєм, Австралією, Болгарією, Чехією, Румунією, Туреччиною, Індією, Грузією, Бангладеш, Італією, Мексикою, Канадою і Японією.

Аварія в Румунії

Нагадаємо, 30 червня в Румунії автобус із 60 громадянами України зіткнувся з мікроавтобусом.

Унаслідок аварії п'ятеро людей постраждали. Ще одна жінка загинула.

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