Чим РФ могла вдарити по Кривому Рогу і чому це навряд чи КАБ: пояснюємо різницю

Сьогодні в Кривому Розі після оголошення загрози авіаудару стався потужний вибух. На місці прильоту спалахнула масштабна пожежа. У соцмережах одразу з'явилася версія, що КАБ міг вперше прилетіти по місту.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, який тип зброї міг використати ворог, чи міг це бути "Гром-1" та в чому різниця між керованими авіабомбами, ракетами та дронами.

Головне:

Чим саме окупанти могли вдарити по Кривому Рогу - КАБ, "Гром-1" чи щось інше?

Чи означає ця атака те, що авіація РФ може стати ближче підлітати до лінії розмежування?

Чим відрізняються ракети, КАБи та дрони і що важливо знати?

Про загрозу застосування ворогом авіаційних засобів ураження для Кривого Рогу в Повітряних силах ЗСУ повідомили сьогодні об 11:36. Після цього в місті пролунав сильний вибух. На місці "прильоту" спалахнула сильна пожежа.

Соцмережами почала ширитися інформація про те, що по Кривому Рогу нібито вперше міг прилетіти КАБ - керована авіаційна бомба.

РБК-Україна звернулося за коментарем до Сил оборони, де повідомили, що поки не можна стверджувати, що саме за озброєння застосував противник. Там пояснили - потрібен час, аби розібратися, що це був за тип боєприпасу.

Пізніше Повітряне командування "Схід" прокоментувало ситуацію на своїй сторінці у Facebook. Вони написали, що близько 11:25 в повітряному просторі тимчасово окупованої частини Запорізької області було зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника, ймовірно Су-34.

"Ціль пролетіла понад 100 км і та влучила у районі м.Кривий Ріг об 11:38.

Тип повітряної цілі буде встановлено, після вивчення уламків на місці падіння", - заявили в командуванні.

Що могло прилетіти по Кривому Рогу?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна також зазначає, що поки важко сказати що саме прилетіло сьогодні по Кривому Рогу.

"Теоретично, якщо ворог підходить ближче до лінії розмежування і з окупованих територій запускає, то в принципі до околиць Кривого Рогу "Гром-1" може долетіти", - припускає він.

Експерт пояснює, що чисто КАБ не долетить так далеко. Тільки якщо російський літак не залетить в повітряний простір, який контролюється Україною. Але тоді для ворожої "пташки" великі ризики. Оскільки при здійсненні пуску КАБу літак знаходиться на висоті, при якій добре помітний на радарах і його можна збити.

"Тобто теоретично можна допустити, що це міг бути "Гром-1", який ворог застосував по Кривому Рогу. Це припустити можна, бо це озброєння має більшу дальність", - каже Мусієнко.

Важливо зазначити, що "Гром-1" можна збивати системами ППО. Але ефективніше звісно збивати сам літак-носій.

"У випадку з Кривим Рогом тут немає чогось такого "надзвичайного". По суті, з точки зору ураження - це дорівнює плюс-мінус "прильоту" крилатої ракети, яку запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 або Ту-160. Оскільки така ракета має теж від 350 до 450 кг вибухівки", - пояснив Мусієнко.

Що таке "Гром-1"?

Російський "Гром-1" - це ракетно-бомбовий комплекс. За словами експерта, це суміш ракети, яка летить на певну відстань, але далі ніж КАБ. Таким чином, "Гром-1" може пролітати плюс-мінус до 70-80 кілометрів.

Це озброєння запускається з бомбардувальників Су-34, Су-35 та Су-57. Останній - Росія рідко використовує у війні проти України.

"Гром-1" являє собою бомбу-ракету з лазерним датчиком висоти. В неї доволі потужна, велика вибухова частина - 370 кілограмів.

У комплексу є різні модифікації. Зокрема на дальність польоту і до 120 кілометрів. Ворог заявляє, що може бути і до 130 км.

Фото: теоретично можна припускати, що по Кривому Рогу ворог застосував "Гром-1" (mil.in.ua)

"Тобто "Гром-1" - це таке поєднання ракетного двигуна, корпусу і вибухової частини бомби. За великим рахунком можна сказати, що це ракета, яка використовується з вибуховою речовиною з дальністю до 120 км", - підсумовує Мусієнко.

Чому раптом це відбувається? Літаки РФ стали ближче підлітати?

За словами експерта, може бути таке, що зараз російська авіація перевіряє де і як працює українська ППО. Плюс ворог намагається залякати українців, показуючи, що вони будуть застосовувати якісь інші засоби ураження.

"Але за великим рахунком це не щось там "екстраординарне" чи таке, чому не можна протидіяти. Хочу нагадати, що коли минулого разу під Дніпром "Гром-1" був збитий, то він же був збитий системою ППО так само, як може збиватися ракета. Тому тут чогось "унікального" чи "надзвичайного" немає", - нагадав Мусієнко.

Головне, щоб в України були в наявності сили і засоби для збиття ворожих цілей. А для такого виду озброєння як "Гром-1" не потрібні Patriot, практично будь-який зенітно-ракетний комплекс в поле зору якого потрапила ця ракета, може її збивати, зазначив експерт.

Різниця між КАБами, ракетами та дронами і куди відносити "Гром-1"?

КАБи

Що стосується КАБів, їх особливість в тому, що на них встановлюються відповідні модулі, які фактично цій авіабомбі допомагають планувати. Тобто на КАБ ставляться відповідні рулі та крила, які допомагають авіабомбі планувати і летіти до цілі.

До того ж КАБ має велику кількість вибухової речовини. 400, 500, 700 до 1000 кг і більше. Тобто це дуже потужна вибухівка. Вона може багато нищити, говорить експерт.

За його словами, особливість КАБу ще в тому, що його дальність залежить від модифікації. І ворог, як правило, застосовує це озброєння вздовж лінії бойового зіткнення, намагаючись виявити позиції українських військ. І плюс як терор проти цивільних, вражаючи населені пункти неподалік фронту.

"Тобто КАБ використовується більше не для точкових ударів, а просто як зброя терористів для ударів по площі", - акцентує співрозмовник.

Фото: КАБи мають дуже велику руйнівну силу та не високу точність удару (росЗМІ)



Ракети

Що стосується ракет, то вони є різних типів. Зокрема й ближнього ураження.

"Я б "Гром-1" відносив до ракет більше. Це моє таке суб'єктивне бачення. Бо це, скажімо, ракети ближньої дальності. Тому що вона є класу "повітря-земля" і летить до 120 км, а це не дуже далека відстань", - пояснює Мусієнко.

Також ворожа армія має далекобійні ракети які часто застосовує. Мова йде про крилаті ракети, які запускаються:

з підводних човнів ("Калібри");

зі стратегічної авіації. Наприклад, Ту-95, Ту-160 (Х-101 і Х-555).

Дальність у цих ракет доволі таки значна. Так, Х-101 і Х-555 росіяни запускають з району Каспійського моря, як правило. Ці ракети можуть летіти 3000 км і більше. Відповідно вони можуть дістати будь-який регіон України.

Є ракети балістичні. Їх максимальна дальність 500 км. Зокрема, це "Іскандер-М". Також у ворога є балістичні північнокорейські KN-23. Дальність їх до 500 км.

"Відповідно захід нашої країни вони не дістають. Ну діставали, якби війська РФ їх запускали з Білорусі", - зазначив Мусієнко.

Також агресор має ракети, які застосовуються з бомбардувальників Ту-22М3. Зокрема, це ракети Х-22.

Ну і є в арсеналі противника ракети Х-47М2 "Кинджал". Вони запускаються виключно з виключно з літаків МіГ-31К.

"Це аеробалістична ракета. Її особливість в тому, що вона при заході на ціль робить "зірку" і заходить на удар по балістичній траєкторії, що ускладнює її збиття", - пояснює Мусієнко.

Він нагадав про випадки, коли Кремль застосовував по території України гіперзвукову ракету "Циркон". А саме по Києву, тоді ця ракета була збита.

"Втім, це доволі швидка ракета. Вона підлітала до столиці за 3 хвилини. Ці випадки були нечастими і Patriot її збивали", - каже Мусієнко.

Серед іншого час від часу російські загарбники застосовували по Одесі ракети “Бастіон”, запускаючи їх з окупованого Криму.

Експерт акцентує, що з усіх ракет найбільш небезпечними є балістичні, вони летять по балістичній траєкторії. Особливість цієї траєкторії в тому, що така ракета під кутом або просто пікірує з неба по цілі на великій швидкості. Тому вона не тільки силою вибухівки здійснює велику руйнацію, а ще й силою ваги.

"Та і крилаті вони вдосконалюють. Наприклад, на Х-101 росіяни встановлюють теплові пастки, так звані "обманки", коли ракети ППО спрацьовують, то можуть іти на цю "приманку" і відповідно не завжди збивати саму ракету", - додає Мусієнко.

Дрони

РФ у війні проти України використовує багато різних дронів. І якщо говорити про ударні, то йдеться зокрема про "Шахед", "Герберу" та "Гарпію".

"Останні я думаю не дуже будуть залучати, тому що по виробництву "Гарпії" в Іжевську цього тижня якраз відпрацювала СБУ, по заводу "Купол". Там якраз їх збирали", - нагадує Мусієнко.

Що стосується "Гербери", то це дещо зменшена копія "Шахеда", яка може бути як оснащена вибуховою речовиною, так і "приманкою" для того, щоб просто відвертати на себе увагу та виснажувати ППО.

"Шахеди" теж ворог намагається модернізувати. Очільник ГУР МО Кирило Буданов говорив про нову СRPA-антену. Але йде зараз пошук протидії", - зазначає Мусієнко.

Експерт додає, особливістю удосконалення "Шахедів" ще і є те, що вони постійно намагаються зробити їх менш вразливими до наших РЕБ. І плюс частина "Шахедів" заходить на удар з висоти 4-5 км, що робить їх складнішими до збиття.