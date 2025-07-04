Україна провела восьмий етап обміну з РФ: кого вдалося повернути (фото, відео)
Україна і Росія провели черговий етап обміну полоненими. Він став восьмим за рахунком у рамках червневих домовленостей у Стамбулі.
РБК-Україна розповідає головне про новий обмін.
"Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року", - повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, сьогодні повертаються захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту.
А також цивільні.
Водночас, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, про особливість цього обміну.
"Особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення. Переважна більшість звільнених потрапила в полон у 2022 році", - написав він.
Також додому повертаюся й військові, які вважалися зниклими безвісти. Серед повернутих є офіцери.
"Цей обмін - результат масштабної роботи державних органів, що входять до складу Коордштабу з питань поводження з військовополоненими. Процес триває за дорученням Президента України", - уточнив Лубінець.
Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому - 59 років.
Серед визволених сьогодні знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.
Як пройшов сьомий етап обміну
Попередній етап відбувся у четвер, 26 червня. У його рамках з полону повернули військовослужбовців ВМС, Сухопутних і Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Нацгвардії та Держприкордонслужби. Кількість звільнених, як і на етапах до цього, не розголошували.
Більшість перебували в полоні понад три роки. Серед них були рядові, сержанти та офіцери, зокрема захисники Маріуполя і ті, кого росіяни захопили під час відступу з Чорнобильської АЕС. Тоді були обміняні молоді бійці, тяжкопоранені та хворі - категорії згідно з домовленостями в Стамбулі.
Детальніше читайте в матеріалі "З полону - додому: репортаж РБК-Україна з нового обміну (відео)".
Зазначимо, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна уточнив, що це був черговий, але не крайній етап. За його словами, процес супроводжується певними проблемами, інакше вже був би завершений.
Нинішній обмін став результатом зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі 2 червня. Тоді повідомлялося, що загалом можуть звільнити по 1200 осіб з обох сторін.
Подальший переговорний процес прив'язаний до гуманітарного. Російська сторона пропонувала провести третій раунд у Стамбулі після 22 червня, але дата досі не узгоджена через триваючі обміни.
Міністр оборони і глава української делегації Рустем Умєров підтвердив відновлення переговорів після обмінів. Водночас він підкреслив, що офіційний Київ наполягатиме на предметному діалозі про організацію зустрічі на рівні лідерів України та Росії.
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