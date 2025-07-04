"Хороша розмова" Трампа і Зеленського може відновити поставки ракет до Patriot, - ЗМІ
Після телефонної розмови між українським президентом Володимиром Зеленським і його американським колегою Дональдом Трампом з’явилися нові припущення щодо можливості постачання Україні систем Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відзначимо, що за даними видання, президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив питання протиповітряної оборони в розмові з президентом Трампом та погодився працювати над підвищенням здатності Києва "захищати небо" в умовах ескалації російських атак.
Видання зазначило, що під час розмови Україна попросила Вашингтон продати їй більше ракет та систем Patriot, які вона вважає ключовими для захисту своїх міст від посилення російських авіаударів.
Одне джерело, ознайомлене з перебігом розмови, повідомило, що США оптимістично налаштовані щодо відновлення поставок ракет Patriot після того, що вони назвали "дуже хорошою" розмовою між президентами.
Розмова Трампа і Зеленського
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову сьогодні, 4 липня.
За словами Зеленського, він домовився з Трампом над посиленням захисту українського неба від російських атак.
Також, за словами глави української держави, вони з Трампом домовилися про відповідну зустріч команд США та України.
Варто зауважити, що така розмова відбулася на тлі призупинення постачання зброї Україні від США. Зокрема, це рішення торкнулося ракет для Patriot.
Зауважимо, що раніше американське видання Axios повідомило, посилаючись на неназвані джерела, що розмова тривала близько 40 хвилин, і що Трамп сказав Зеленському, що він перевірить, яка американська зброя, яка має бути відправлена в Україну, якщо така є, була відкладена.
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