"Рамштайн-10" та звільнення трьох голів ОВА: новини за 15 березня

Війна РФ проти України:

Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА

Вчора, 15 березня, Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА, а саме:

Сергія Гайдая;

Максима Марченка;

Сергія Гамалія.

У документах ідеться про те, що Гайдая, Марченка і Гамалія звільнено згідно з поданими ними заявами.

Контактна група з оборони України провела сьогодні десяту зустріч у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото з зустрічі, на якій присутні військові. Зокрема, представники Головного управління розвідки Міноборони. Цього разу зустріч пройшла в онлайн форматі.

"Рамштайн-10 вселяє оптимізм: посилення ППО, боєприпасів, навчання і формування "броньованого кулака", - пише міністр.

Голова Пентагону розкрив результати "Рамштайн-10"

У ході чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" країни-союзники України домовились про надання їй нової техніки. Зокрема, ЗСУ отримають танки від Швеції.

В Харкові відновили курсування тролейбусів

Вчора ввечері в Харкові повернули рух тролейбусів. Трамваї почнуть курсувати по місту вже сьогодні.

Почаївську лавру планують забрати в УПЦ МП

В Україні розпочали процес повернення Свято-Успенської Почаївської лаври державі, оскільки термін угоди про оренду з УПЦ МП уже завершився.

"Керівником Почаївської лаври подано позов до суду про те, щоб повернули церкву, з якою закінчилася угода про користування УПЦ МП на території Лаври", - розповів міністр культури України Олександр Ткаченко.

Канада та Іспанія найближчим часом передадуть танки Україні

Усі вісім основних бойових танків Leopard 2, а також раніше анонсована броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси від Канади будуть в Україні найближчими тижнями.

Іспанія оголосила про поставки найближчим часом шести танків Leopard 2A 4, до яких пізніше додасться друга партія з чотирьох інших одиниць.

Міністри оборони США та РФ провели телефонну розмову

Як заявляє російське міноборони, розмову було проведено у середу, 15 березня, а ініціатором була американська сторона.

Про що саме говорили Остін і Шойгу наразі не відомо. Однак їх розмова може бути пов'язана з інцидентом збиття Росією у Чорному морі американського БПЛА MQ-9 Reaper.

Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні

Данія направить новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1 млрд крон.

Пакет військової допомоги містить, серед іншого, боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкових мін та ракет для ППО.

У деяких регіонах України можуть завершити опалювальний сезон

"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ",- заявив голова енергокомітету Верховної ради Андрій Герус.

Верховний суд Великої Британії виніс рішення щодо "боргу Януковича" на 3 млрд доларів

Верховний суд Великобританії виніс рішення щодо позики на 3 млрд доларів, яку Віктор Янукович взяв у Володимира Путіна в грудні 2013 року перед втечею з Києва.

Прогноз погоди на сьогодні

У четвер, 16 березня, в Україні, зокрема і в Києві очікується похолодання. Крім того, майже повсюдно не виключені дощі, місцями в дуеті з мокрим снігом.

Температура в західних, північних та більшості центральних областей протягом дня передбачається від 3 до 8 градусів тепла.

Водночас на сході України, у південній частині, місцями у центрі ще тепліше, від 8 до 14 градусів вище нуля.

Погода в Києві

У столиці завтра очікується похолодання.

"Максимальна температура повітря становитиме +5, +6 градусів. Місцями дощ, ввечері ймовірний мокрий сніг", - додала синоптик Наталка Діденко.