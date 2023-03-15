Ракети для ППО і не тільки. Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні
Данія направить новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1 млрд крон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Данії.
Пакет військової допомоги містить, серед іншого, боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкових мін та ракет для ППО.
Він фінансується через нещодавно створений "український фонд", створення якого підтримали соціал-демократи, "Венстре", Помірна партія, Соціалістична народна партія, "Ліберальний альянс", Консервативна народна партія та інші.
"Я дуже радий, що переважна більшість у данському парламенті об'єдналася, щоб допомогти Україні у боротьбі за свободу. Україні не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, які Україна дуже конкретно просила. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо виконати це бажання", - заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троєлс Лунд Поульсен.
Новий пакет військової допомоги для України включає наступне:
- Боєприпаси для пістолетів: патрони калібру 5,56 мм для пістолетів;
- Додаткові 12,7-мм великокаліберні кулемети;
- Додаткова велика кількість протитанкових мін;
- Полум'ягасники та запалювальні трубки для 155-мм артилерійських боєприпасів;
- Додаткові ракети для ППО;
- Роботи для знешкодження бомб у кількості 21 штук;
- 15 військових генераторів;
- 8000 головних уборів та 15000 комплектів непромокального одягу;
- 6 ангарних наметів;
- 9 мобільних майстерень з ремонту більшої військової техніки.
Нагадаємо, що уряд Данії та широка більшість партій парламенту домовились про створення фонду у розмірі 7 млрд данських крон (1 млрд доларів США). Кошти будуть направлені на цивільну, військову та економічну допомогу Україні.
РБК-Україна писало про те, що Рада ЄС затвердила збільшення Європейського фонду миру на 2 млрд євро. Гроші підуть на закупівлю зброї для ЗСУ.
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