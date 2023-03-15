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В Харкові відновлюють курсування тролейбусів, завтра запустять трамваї

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Середа 15 березня 2023 16:16
В Харкові відновлюють курсування тролейбусів, завтра запустять трамваї Фото: в Харкові відновлюють курсування тролейбусів, завтра запустять трамваї (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Харкові ввечері повертають рух тролейбусів. Трамваї почнуть курсувати по місту вже завтра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Вже завтра на вулиці Харкова повернеться і трамвай. Цілодобово комунальники спільно з енергетиками працювали над відновленням наземного електротранспорту", - пише Терехов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно російські окупанти випустили по Харкову 11 ракет. Внаслідок ударів в місті зникли вода й світло. Також припинили курсувати тролейбуси та трамваї.

Згідно з даними "Укренерго", в Харкові діють мережеві обмеження. У разі зростання споживання можливі обмеження споживання.

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