Дев'ять країн пообіцяли передати Україні понад 150 танків Leopard, - голова Пентагону

Дев'ять союзників України зобов'язалися надати їй понад 150 танків Leopard як військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна на початку засідання у форматі "Рамштайн".

Міністр також зазначив, що протягом останніх трьох місяців усі учасники зустрічей "Рамштайн" продемонстрували "відмінне лідерство" у посиленні можливостей України для захисту суверенітету.

"Коаліція країн, яка надає Україні танки Leopard, продовжує зростати. Наразі дев'ять країн зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard", - зазначив він.

За його словами, зараз передбачається, що Україна зможе сформувати понад дев'ять бригад за допомогою переданих танків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща минулого тижня відправила до України ще десять Leopard 2. Таким чином, загальна кількість переданих країною німецьких танків зросла до 14.

Також ми писали, що в Іспанії 13 березня завершили навчання українських військових управлінню танками Leopard 2A4.

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