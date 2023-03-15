Іспанія найближчим часом направить до України шість танків Leopard 2

Іспанія оголосила про поставки найближчим часом шести танків Leopard 2A 4, до яких пізніше додасться друга партія з чотирьох інших одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес.

"Буквально вчора завершилася підготовка 55 українських військовослужбовців, які увійдуть до складу екіпажу та ремонтної бригади цих танків", - сказала міністр.

За її словами, вже найближчим часом Іспанія відправить до України шість танків Leopard 2A4.

Роблес заявила і про нові поставки бронетранспортерів М-113. Також в Іспанії проходять навчання українських військових під керівництвом Толедського навчального координаційного центру у рамках місії Європейського Союзу щодо сприяння Україні.

"На сьогодні в Іспанії навчено понад 850 солдатів за різними спеціальностями. Іспанія продовжуватиме підтримувати самооборону України та її зусилля та мужність щодо відновлення своєї свободи та гідності за допомогою військової техніки, навчання та гуманітарної допомоги", - додала міністр Роблес.