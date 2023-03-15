Похолодання у Києві та опади по всій Україні. Синоптик дала прогноз на завтра

Завтра, 16 березня, в Україні, зокрема і в Києві також, очікується похолодання. Крім того, майже повсюдно не виключені дощі, місцями в дуеті з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"В Україні очікується мінлива погода. Західне похолодання пошириться східніше - у багатьох областях стане значно свіжіше. У західних, північних та більшості центральних областей завтра протягом дня передбачається лише +3...+8 градусів", - розповіла вона.

Водночас за словами синоптика, на сході України, у південній частині, місцями у центрі ще тепліше, +8...+14 градусів. Очікуються невеликі дощі, можливо з мокрим снігом залежно від температури повітря.

"Діяльність атмосферних фронтів зумовить вологу погоду в усій Україні", - констатувала Діденко.

Погода в Києві

У столиці завтра очікується похолодання.

"Максимальна температура повітря становитиме +5, +6 градусів. Місцями дощ, ввечері ймовірний мокрий сніг", - додала вона.