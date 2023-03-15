Вдарили з 20 метрів. ЗСУ з танку рознесли позиції росіян, що планували атакувати (відео)

Фото: ЗСУ з танку знищили позиції росіян, що планували йти в атаку (t.me/ministry_of_defense_ua)

Російські окупанти накопичували наступальний потенціал, плануючи подальшу атаку. Але українські військові попередили можливий наступ, вдаривши по ворогу з танку Т-72.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.