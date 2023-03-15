Верховний суд Великої Британії виніс рішення щодо "боргу Януковича" на 3 млрд доларів

Верховний суд Великобританії виніс рішення щодо позики на 3 млрд доларів, яку Віктор Янукович взяв у Володимира Путіна в грудні 2013 року перед втечею з Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду .

Верховний суд одноголосно вирішив, що у справі не може бути винесено рішення у порядку спрощеного провадження.

"Це означає, що Україні буде дозволено захищати позов про суми, що належать за облігаціями, у суді у Високому суді", - йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням, Україна може продовжувати захист на підставі того, що позику було взято через "загрозу застосування сили з боку Росії".

Реакція України

"Україна здобула чергову перемогу над агресором - у Верховному суді Великої Британії у справі щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів. Суд вирішив, що захист Україні на підставі фактів погроз агресії РФ має отримати повну процедуру. Справедливість буде за нами!" - написав президент України Володимир Зеленський у Twitter.

У прес-службі Мінфіну зазначили, що Росія намагалась переконати англійський суд ухвалити рішення на користь Росії, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникаючи детального дослідження англійським судом своїх дій.

"Але, у кінцевому підсумку, Верховний суд відхилив прохання Росії та справедливо визнав те, що аргументи лінії захисту України щодо примусу є спроможними та мають бути належним чином вивчені із дослідженням всіх доказів", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні додали, Росії доведеться здійснити повне розкриття інформації у справі стосовно дій направлених проти України і на Москву лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, суд визнав сильну позицію захисту України щодо примусу та погроз Росії застосувати силу, які Росія чинила ще у 2013 році, щоб примусити Україну випустити ці єврооблігації. "Тепер кремлю доведеться розкрити всю інформацію щодо дій проти України на відкритому судовому розгляді", - додав він.