Танки від Швеції і не тільки. Голова Пентагону розкрив результати "Рамштайн-10"
У ході чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" країни-союзники України домовились про надання їй нової техніки. Зокрема, ЗСУ отримають танки від Швеції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час брифінгу.
"Швеція надасть Україні 10 танків, Норвегія разом з США передадуть нові NASAMS (системи ППО - ред.), Нідерланди також ініціюють нові контракти, щоб нові озброєння надходили до України", - розповів міністр оборони.
Він уточнив, що Норвегія передасть Україні два зенітні ракетні комплекси NASAMS.
При цьому Остін додав, що зобов'язання забезпечити певні оборонні потреби України взяла на себе Словенія.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, щоШвеція хоче надати Україні 10 модернізованих танків Leopard 2.
Також ми писали, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, нове засідання "Рамштайн", яке відбулося сьогодні, 15 березня, вселяє оптимізм.
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