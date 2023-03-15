Танки від Швеції і не тільки. Голова Пентагону розкрив результати "Рамштайн-10"

У ході чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" країни-союзники України домовились про надання їй нової техніки. Зокрема, ЗСУ отримають танки від Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час брифінгу.