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Процес уже розпочався. Почаївську лавру планують забрати в УПЦ МП, - Мінкульт

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Середа 15 березня 2023 21:33
Процес уже розпочався. Почаївську лавру планують забрати в УПЦ МП, - Мінкульт Фото: Почаївську лавру планують забрати в УПЦ МП (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

В Україні розпочали процес повернення Свято-Успенської Почаївської лаври державі, оскільки термін угоди про оренду з УПЦ МП уже завершився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури України Олександра Ткаченка в ефірі телемарафону.

"Керівником Почаївської лаври подано позов до суду про те, щоб повернули церкву, з якою закінчилася угода про користування УПЦ МП на території Лаври", - розповів міністр.

За його словами, намісник монастиря УПЦ МП на території Почаївської лаври митрополит Володимир не допустив представників заповідника до церкви. Тому буде відкрито кримінальне провадження щодо перешкоджання користуванню майном держави.

"У Почаївській лаврі цей процес (повернення державі - ред.) розпочався. Також будуть і деякі інші процеси щодо інших установ, де припинили діяти договори оренди чи користування відомими об'єктами, що належать до історичної спадщини України", - уточнив Ткаченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ченців УПЦ МП зобов'язали залишити Києво-Печерську лавру до 29 березня, оскільки оренду продовжувати не планують.

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