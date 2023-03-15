Вселяє оптимізм. Резніков підсумував результати засідання "Рамштайну"

Сьогодні, 15 березня, у форматі онлайн, відбулось десяте засідання "Рамштайн". Сторони порушили питання посилення ППО, постачання боєприпасів та інші.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.

Резніков подякував міністру оборони США Остіну Ллойду за лідерство й друзям з антикремлівської коаліції за їх готовність стояти разом з Україною до її перемоги у війні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що контактна група з оборони України розпочала сьогодні десяту зустріч у форматі "Рамштайн". Також агентство розповідало, чого варто очікувати від сьогоднішнього засідання.

Тим часом Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні, до якого потрапили боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкових мін та ракет для ППО та багато іншого.

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