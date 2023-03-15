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У Херсоні вчетверте за день пролунали вибухи

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Херсон, Середа 15 березня 2023 19:41
У Херсоні вчетверте за день пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Херсоні вчетверте за день пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 березня, увечері мешканці Херсона знову почули вибухи. У Херсонській області поки не оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram.

Офіційні джерела поки що не розкривають деталей інциденту та не називають причин вибуху.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні вже тричі чули вибухи.

Також ми писали, що сьогодні в Херсонській області в полі розірвався касетний боєприпас. Одна людина отримала поранення.

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Херсон вибухи Війна Росії проти України
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