Череватий про просування РФ у Бахмуті: складно назвати навіть "пірровою перемогою"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Бахмут тримається фактично 8 місяців. Звичайно, ворог навколо самого Бахмута мав певні просування, але вони давалися такою великою ціною, що це навіть "пірровою перемогою" важко назвати", - повідомив речник Східного угрупування.

За його словами, в районі Бахмуту зараз сконцентровані потужні командири українських бригад і батальйонів. Це військові з колосальним бойовим досвідом.

"Звичайно, у нас є потенціал. Звичайно, там дуже важко, але оборонці Бахмута зараз роблять неймовірну річ - по суті це вони провісники майбутньої перемоги", - підкреслив Череватий.

Він наголосив, що саме своїм героїзмом, кров’ю і потом українські захисники, що зараз знаходяться в Бахмуті, не дозволяють ворогу пройти далі та виточують його бойову силу і міць.

"І тим самим дозволяють своїм побратимам, які зараз проходять навчання за кордоном, вигартувати нові "залізні бригади", які згодом викинуть загарбника з нашої території", - заявив речник.

Нагадаємо, сьогодні прикордонники відбили два штурми росіян у Бахмуті та вразили скупчення піхоти противника.

Також раніше ми писали, що прикордонники на Бахмутському напрямку відбили штурм росіян та взяли в полон "вагнерівця".

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