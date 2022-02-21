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Козак заявил, что Украине якобы предлагали вернуть ОРДЛО на любых условиях

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Москва, Понедельник 21 февраля 2022 16:32
Козак заявил, что Украине якобы предлагали вернуть ОРДЛО на любых условиях Фото: российский переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак (kremlin ru)
Автор: Сергей Новиков

Переговорщик России в нормандском формате на уровне советников Дмитрий Козак заявил, что Украине якобы предлагали вернуть оккупированный Донбасса на любых условиях. По его словам, украинскую сторону такие вопросы якобы "вводили в ступор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на заседании Совбеза РФ.

"Если говорить об Украине, очевидно, Донбасс ни Украине, ни Западу не нужен, не нужно урегулирование конфликта, нужно замораживание конфликта. На любой гипотетический вопрос о том, как они смотрят на то, чтобы на любых условиях вернуть Донбасс в состав Украины, у них это вызывает абсолютный ступор, они не понимают, как на него отвечать. Просто молчат, опускают глаза", - заявил Козак.

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодняшнее заседание Совбеза РФ вынесли вопрос о признании так называемых "ЛДНР".

До этого главари так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о признании.

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