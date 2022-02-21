Козак заявил, что Украине якобы предлагали вернуть ОРДЛО на любых условиях

"Если говорить об Украине, очевидно, Донбасс ни Украине, ни Западу не нужен, не нужно урегулирование конфликта, нужно замораживание конфликта. На любой гипотетический вопрос о том, как они смотрят на то, чтобы на любых условиях вернуть Донбасс в состав Украины, у них это вызывает абсолютный ступор, они не понимают, как на него отвечать. Просто молчат, опускают глаза", - заявил Козак.