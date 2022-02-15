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ОП о возможности признания Россией "ЛДНР": это осложнит ситуацию в Европе

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 14:12
ОП о возможности признания Россией "ЛДНР": это осложнит ситуацию в Европе Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает призыв Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ЛДНР" "эскалационным действием". По его словам, это осложнит ситуацию в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, выход России из минских договоренностей и любые политико-юридические шаги в пользу оккупационных структур должны получить немедленную оценку и реакцию демократического сообщества.

"Показательно также и неуважение к немецкой стороне как к участнице нормандского формата, проявленное Госдумой России. Это решение было проголосовано тогда, когда канцлер Шольц находился в Москве. Можно лишь сожалеть, что в Москве пошли на это эскалационное действие, которое лишь осложняет ситуацию в Европе", - сказал он.

Подоляк считает, что "даже сама постановка вопроса в России о признании оккупационных структур в ОРДЛО является шагом к разрушению минских документов".

"Если Россия приняла решение де-юре и де-факто выйти из минских договоренностей, то это лишь окончательно доказывает, что именно российская сторона несет ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорном процессе по прекращению войны на Донбассе", - заявил он.

Напомним, Госдума поддержала проект обращения к Путину о признании "ЛДНР".

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если Россия признает "ЛДНР". По его словам, это будет означать выход из минских соглашений.

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