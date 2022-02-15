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Макрон призвал Путина не признавать "ЛДНР"

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Париж, Вторник 15 февраля 2022 19:22
Макрон призвал Путина не признавать "ЛДНР" Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского президента Владимира Путина не признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Путин объяснил, что не одобрял инициативу Госдумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы сохраняем бдительность и просим (Путина, - ред.) не выполнять просьбу Государственной думы", - заявил представитель Елисейского дворца.

Также по его словам, Путин объяснил Макрону, что инициатива российского парламента не была им одобрена.

Напомним, сегодня Государственная дума Российской Федерации обратилась к Путину с просьбой о признании "ЛДНР".

Сам он сегодня дал уклончивый ответ на вопрос, планирует ли он выполнить данную просьбу, и заявил, что "сделает все необходимое" для решения проблем Донбасса.

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