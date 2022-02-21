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Оккупанты просят Путина о признании "ЛДНР" и военной помощи

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Донецк, Луганск, Понедельник 21 февраля 2022 15:49
Оккупанты просят Путина о признании "ЛДНР" и военной помощи Фото: главари "ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник (apral ru)
Автор: Юлия Бойко

Главари так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о признании. А также о заключении соглашений, которые предусматривают официальную военную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что обращение Пушилина и Пасечника прозвучало в эфире российского федерального канала "Россия 24".

В частности, Пушилин обратился с просьбой о признании "от имени всего народа". Оккупированные районы просят признать как "независимые, демократические, правовые и социальные государства".

"Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между "ДНР" и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", - отметил главарь оккупантов в Донецке.

В свою очередь Пасечник обратился к Путину с просьбой о признании "ЛНР" якобы из-за угрозы жизни 300 тысяч граждан России, которые проживают в оккупированных районах Луганской области.

Напомним, еще неделю назад у Путина говорили, что обращение Госдумы России о признании "ЛДНР" не коррелируется с минскими соглашениями.

Сам Путин утверждал, что будет исходить из того, чтобы "сделать все для решения проблем Донбасса".

Украинская сторона отмечает, что российское признание "ЛДНР" будет означать выход Москвы из минских соглашений по мирному урегулированию на Донбассе.

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Владимир Путин Российская Федерация ДНР ЛНР Пушилин
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