Оккупанты просят Путина о признании "ЛДНР" и военной помощи

Главари так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о признании. А также о заключении соглашений, которые предусматривают официальную военную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что обращение Пушилина и Пасечника прозвучало в эфире российского федерального канала "Россия 24".

В частности, Пушилин обратился с просьбой о признании "от имени всего народа". Оккупированные районы просят признать как "независимые, демократические, правовые и социальные государства".

"Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между "ДНР" и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", - отметил главарь оккупантов в Донецке.

В свою очередь Пасечник обратился к Путину с просьбой о признании "ЛНР" якобы из-за угрозы жизни 300 тысяч граждан России, которые проживают в оккупированных районах Луганской области.