Столтенберг о возможном признании Россией "ЛДНР": нарушит международное право
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал возможное признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" нарушением территориальной целостности Украины и международного права. Он также отметил, что такой шаг Москвы усложнит реализацию минских соглашений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга.
"Признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР", если это случится, станет еще одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказал генсек НАТО.
Столтенберг уточнил, что Донецк и Луганск являются частью Украины в признанных мировым сообществом границах. Он добавил, что такой шаг России также станет нарушением международного права и минских соглашений.
Напомним, Государственная дума РФ 15 февраля поддержала обращение к президенту России Владимиру Путину о признании "ЛДНР".
Отметим, в Министерстве иностранных дел Украины назвали возможное признание Россией "ЛНДР" сознательным выходом из минских соглашений.