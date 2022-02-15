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Столтенберг о возможном признании Россией "ЛДНР": нарушит международное право

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Брюссель, Вторник 15 февраля 2022 15:25
Столтенберг о возможном признании Россией "ЛДНР": нарушит международное право Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал возможное признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" нарушением территориальной целостности Украины и международного права. Он также отметил, что такой шаг Москвы усложнит реализацию минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга.

"Признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР", если это случится, станет еще одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг уточнил, что Донецк и Луганск являются частью Украины в признанных мировым сообществом границах. Он добавил, что такой шаг России также станет нарушением международного права и минских соглашений.

Напомним, Государственная дума РФ 15 февраля поддержала обращение к президенту России Владимиру Путину о признании "ЛДНР".

Отметим, в Министерстве иностранных дел Украины назвали возможное признание Россией "ЛНДР" сознательным выходом из минских соглашений.

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