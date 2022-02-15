В ЕС предупредили о последствиях возможного признания "ЛДНР" Россией

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил о последствиях возможного признания Россией оккупационных администраций "ЛДНР" как "независимых". Это, по его мнению, повлечет дополнительные территориальные претензии к Украине со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине", - написал Маасикас.

If formalised, would constitute additional territorial claims on Ukraine. https://t.co/RNOnNXq4xk — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 15, 2022

Напомним, сегодня Госдума поддержала проект обращения к российскому президенту Владимиру Путину о признании "ЛДНР".

После чего в офисе президента Украины заявили, чт считают такой призыв Госдумы к Путину "эскалационным действием" и добавили, что это осложнит ситуацию в Европе.

Кроме этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если Россия признает "ЛДНР". По его словам, это будет означать выход из минских соглашений.