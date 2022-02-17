Лукашенко не исключил возможность признания "ДНР" и "ЛНР"

Александр Лукашенко не исключил признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Решение может быть совместным со стороны России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство РИА Новости.

По словам Лукашенко, решение о признании "ЛНР" и "ДНР" будет для Минска и Москвы взаимовыгодным.