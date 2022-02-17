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Лукашенко не исключил возможность признания "ДНР" и "ЛНР"

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Украина, Четверг 17 февраля 2022 12:13
Лукашенко не исключил возможность признания "ДНР" и "ЛНР" Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Александр Лукашенко не исключил признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Решение может быть совместным со стороны России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство РИА Новости.

По словам Лукашенко, решение о признании "ЛНР" и "ДНР" будет для Минска и Москвы взаимовыгодным.

Напомним, Госдума РФ 15 февраля обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР". Проект поддержал 351 депутат.

МИД Украины заявил, что у РФ сейчас есть выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества. Такое признание будет означать выход России из минских соглашений.

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