Путин сегодня примет решение по признанию "ЛДНР"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза РФ.

"Решение (по признанию "ЛДНР" - ред.) будет принято сегодня", - сказал Путин, на этом заседание Совбеза РФ было окончено.

В ходе заседания Совбеза РФ все его члены выступили перед Путиным и рассказали о своей позиции о необходимости признания "ЛДНР". Все они поддержали такое решение, и призвали Путина принять его как можно скорее.