ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин сегодня примет решение по признанию "ЛДНР"

Новина українською →
Москва, Понедельник 21 февраля 2022 17:34
Путин сегодня примет решение по признанию "ЛДНР" Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин заслушал членов Совбеза РФ касательно необходимости признания независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". Окончательное решение глава Кремля должен принять сегодня, 21 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза РФ.

"Решение (по признанию "ЛДНР" - ред.) будет принято сегодня", - сказал Путин, на этом заседание Совбеза РФ было окончено.

В ходе заседания Совбеза РФ все его члены выступили перед Путиным и рассказали о своей позиции о необходимости признания "ЛДНР". Все они поддержали такое решение, и призвали Путина принять его как можно скорее.

Напомним, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил Путину признать "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины.

А глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин под давлением Путина даже поддержал присоединение территорий "ЛДНР" к России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин ДНР ЛНР Совбез РФ
NEWS
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц