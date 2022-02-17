Зеленский предположил, зачем в России заговорили о признании "ЛДНР"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин может признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". По его словам, таким образом, Россия повышает ставки.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .

"Да, я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки. Но признание т.н. "ЛДНР" - это односторонний выход из "Минска", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что в таком шаге Кремля нет ничего новаторского.

"Это очень похоже на Приднестровье. В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает", - заявил президент.