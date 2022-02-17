Зеленский предположил, зачем в России заговорили о признании "ЛДНР"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин может признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". По его словам, таким образом, Россия повышает ставки.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
"Да, я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки. Но признание т.н. "ЛДНР" - это односторонний выход из "Минска", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что в таком шаге Кремля нет ничего новаторского.
"Это очень похоже на Приднестровье. В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает", - заявил президент.
Напомним, накануне Государственная дума Российской Федерации обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР".
Отметим, Украина обратилась в Совбез ООН по этому поводу.
Добавим, в Министерстве обороны Украины считают, что Путин может признать "ЛДНР". В ведомстве предполагают, что президента РФ этим будут шантажировать.
При этом Кремле считают, что это якобы не коррелируется с минскими соглашениями.