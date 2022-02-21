Путину предложили признать "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей

Президенту России Владимиру Путину предложили признать так называемые "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. С таким предложением выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на заседании Совбеза РФ.

"Необходимо признавать эти "республики", их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку - признавать в тех административных границах, в которых эти "республики" находились до "оккупации" Вооруженными силами Украины", - заявил он.

Напомним, ранее Путин заявил, что во время разговора президент США Джо Байден заверил его, что возможен мораторий на вступление Украины в НАТО.

Отметим, сегодня прошло заседание Совета безопасности Российской Федерации, на которое вынесли вопрос признания так называемых "ЛНР". РБК-Украина собрало главные заявления Путина.