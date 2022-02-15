Госдума поддержала проект обращения к Путину о признании "ЛДНР"

Госдума обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР". Проект поддержал 351 депутат.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию заседания.

Дума рассмотрела два проекта. Депутаты Госдумы одобрили проект постановления КПРФ об обращении к Путину о необходимости признания "ЛДНР". Теперь решение за президентом РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ранее комментируя проект обращения к президенту, заявил, что не считает уместным комментировать документ до тех пор, пока он не был рассмотрен Госдумой.

Позиция Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если Россия признает "ЛДНР". По его словам, это будет означать выход из минских соглашений.

"Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании "ЛДНР", Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей", - сказал он.

До этого представитель России в ТКГ прокомментировал инициативу признания "ЛДНР". Российская Федерация, якобы, подчеркивает свою преданность минским договоренностям в целом.